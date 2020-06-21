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Лукашенко: не позволим вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти

Новости » В мире     21.06.2020 - 14:10
Лукашенко: не позволим вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Белорусский президент намерен защитить суверенитет от агрессивных соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе суверенитету страны. Есть желающие снова вернуть белорусов под плетку и одеть в лапти.

Об этом он сказал на церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, передает БЕЛТА.

Он отметил, что никогда не думал о том, что спустя четверть века в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.

"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - заявил Лукашенко.

Как сообщило РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко перед президентскими выборами поменял правительство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос зависимости от рынка Российской Федерации.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусь
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