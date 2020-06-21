Лукашенко: не дозволимо повернути білорусів під батіг і одягнути в постоли

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Білоруський президент має намір захистити суверенітет від агресивних сусідів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про загрозу суверенітету країни. Є бажаючі знову повернути білорусів під батіг і одягнути в постоли.

Про це він сказав на церемонії відкриття меморіального комплексу "Ола", який розташований на місці однойменної села, спаленого німцями в роки війни, передає БЕЛТА.

Він зазначив, що ніколи не думав про те, що через чверть століття в мирній і незалежної Білорусі знову доведеться говорити про необхідність відстоювати суверенітет.

"Не розслабляйтеся. Пам'ятайте, що навколо ще стільки багато людей, які із заздрощів, через те, що їм не подобається наш народ, тому що ми говоримо про свою незалежність, проводимо свій незалежний курс, будуть намагатися обов'язково влізти в наші справи. Ми нікому не повинні дозволити в черговий раз повернути нас під батіг і одягнути в постоли", - заявив Лукашенко.

Як повідомило РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко перед президентськими виборами уряд змінив.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив новому уряду вирішити питання залежності від ринку Російської Федерації.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

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Автор: Олександр Білоус