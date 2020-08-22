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Лукашенко поручил принять жесткие меры по защите территориальной целостности Беларуси

Гродно, Суббота 22 августа 2020 11:20
Лукашенко поручил принять жесткие меры по защите территориальной целостности Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси используют сценарий цветных революций с применением внешнего фактора

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Гродно на военные учения. Он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

Об этом сообщает Белта.

"С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что против страны используют сценарий цветных революций с применением внешнего фактора.

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров "Беларуськалия" украинцами.

Кроме того, Лукашенко обвинил США в обострении ситуации в Беларуси.

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