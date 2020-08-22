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Лукашенко доручив вжити жорсткі заходи по захисту територіальної цілісності Білорусі

Гродно, Субота 22 серпня 2020 11:20
Лукашенко доручив вжити жорсткі заходи по захисту територіальної цілісності Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив, що проти Білорусі використовують сценарій кольорових революцій із застосуванням зовнішнього фактора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув в Гродно на військові навчання. Він доручив міністру оборони і командувача Західним оперативним командуванням докласти всі зусилля, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром у Гродно".

Про це повідомляє Белта.

"З прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни", - підкреслив Лукашенко.

Він також заявив, що проти країни використовують сценарій кольорових революцій із застосуванням зовнішнього фактора.

"Все зрозуміло. Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають діючу владу", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів "Білоруськалія" українцями.

Крім того, Лукашенко звинуватив США в загостренні ситуації в Білорусі.

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