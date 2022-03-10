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Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

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Минск, Четверг 10 марта 2022 12:43
Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Александр Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Поскольку ЧАЭС уже несколько дней обесточена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Этот шаг был предпринят после того, как в среду Киев предупредил об опасности утечки радиации на Чернобыльской АЭС в связи с отключением электроэнергии на объекте, расположенном недалеко от границы Украины с Беларусью.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, видимо, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал Лукашенко.

Он также приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", - заявил он.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что пока не видят критического влияния на радиационную безопасность после обесточивания всех объектов ЧАЭС.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию пропустить к ЧАЭС аварийные бригады во избежание утечки радиации. Если электроснабжение не будет восстановлено в течение 48 часов с момента отключения, то отработанное ядерное топливо перестанет охлаждаться.

Добавим, что в результате действий российских войск полностью обесточена Чернобыльская АЭС, боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы.

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