Лукашенко поручил обеспечить энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта .

Этот шаг был предпринят после того, как в среду Киев предупредил об опасности утечки радиации на Чернобыльской АЭС в связи с отключением электроэнергии на объекте, расположенном недалеко от границы Украины с Беларусью.

"Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Надо ее немедленно восстановить... придется, видимо, к подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции", - сказал Лукашенко.

Он также приказал военным и пограничникам "контролировать действия наемников, обнаруженных на территории Украины". Они, как утверждает Лукашенко, "перемещаются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля".

"Мы не знаем, почему они идут в сторону чернобыльской станции", - заявил он.