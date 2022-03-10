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Лукашенко доручив забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС

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Мінськ, Четвер 10 березня 2022 12:43
Лукашенко доручив забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Олександр Лукашенко доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС. Оскільки ЧАЕС вже кілька днів знеструмлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белт.

Цей крок був зроблений після того, як в середу Київ попередив про небезпеку витоку радіації на Чорнобильській АЕС у зв'язку з відключенням електроенергії на об'єкті, розташованому недалеко від кордону України з Білоруссю.

"Міністру енергетики доручено організувати цю роботу, щоб негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Треба її негайно відновити... доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі забезпечити безпеку Чорнобильської станції", - сказав Лукашенко.

Він також наказав військовим і прикордонникам "контролювати дії найманців, виявлених на території України". Вони, як стверджує Лукашенко,"переміщаються вздовж білоруського кордону в бік Чорнобиля".

"Ми не знаємо, чому вони йдуть у бік Чорнобильської станції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили, що поки не бачать критичного впливу на радіаційну безпеку після знеструмлення всіх об'єктів ЧАЕС.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Росію пропустити до ЧАЕС аварійні бригади щоб уникнути витоку радіації. Якщо електропостачання не буде відновлено протягом 48 годин з моменту відключення, то відпрацьоване ядерне паливо перестане охолоджуватися.

Додамо, що в результаті дій російських військ повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС, бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи.

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