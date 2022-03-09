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Кулеба призвал РФ пропустить ремонтные бригады на ЧАЭС: утечка радиации угрожает всей Европе

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Украина, Среда 09 марта 2022 14:36
Кулеба призвал РФ пропустить ремонтные бригады на ЧАЭС: утечка радиации угрожает всей Европе Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить огонь на Чернобыльской АЭС и пропустить туда ремонтные бригады. По его словам, через 48 часов после отключения генераторов может произойти утечка радиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД в Twitter.

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что Чернобыльская АЭС была подключена к резервным дизельным генераторам. Это поможет обеспечить питание станции в течение 48 часов, затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива. В результате может произойти утечка радиации, которая будет угрожать всей Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате действий российских войск полностью обесточена Чернобыльская АЭС, боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы.

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