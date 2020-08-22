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Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси

Беларусь, Суббота 22 августа 2020 15:15
Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, о приглашении новых работников подумают потом

В субботу, 22 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил через два дня закрыть бастующие предприятия в стране.

Об этом он сказал на провластном митинге в городе Гродно.

"Если кто-то не хочет работать - не надо. Мы их все равно не заставим, страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим, люди остынут, разберемся потом, кого пригласить на это предприятие. С понедельника", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси провел в Гродно совещание с руководством силового блока: там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.

Отметим, главная оппонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим беларусских предприятий: она призвала продолжать забастовки.

Ранее сообщалось, что в рамках общенациональной забастовки в Беларуси все шахты "Беларуськалия" остановили выдачу руды.

Лукашенко заявил, что 150-200 человек на каждом предприятии "не делают погоды".

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