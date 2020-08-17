Фото: "Беларуськалий" (kali by)

Шахты в Солигорске присоединились к забастовке

В рамках общенациональной забастовки в Беларуси все шахты "Беларуськалия" остановили выдачу руды. Забастовка на его предприятиях продолжается с сегодняшнего утра.

Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь".

Также сообщается, что рабочие "Беларуськалия" объявили забастовку и формируют стачечные комитеты.

На сайте компании также появилось обращение к коммерческим партнерам по всему миру.

"Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7. Мы надеемся на скорое разрешение ситуации, и просим вас вместе с нами помолиться о мире и процветании Республики Беларусь", - заявили в компании.

Отметим, на прошлой неделе в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста. Рабочие требовали вывести из города отряды ОМОНа и расформировать с лишением милиционеров воинских званий. Также участники протестов требовали признать выборы президента недействительными.

"Беларуськалий" является одним из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Также является крупным налогоплательщиком Беларуси и первым среди предприятий Минской области.

Напомним, накануне стало известно, что "Беларуськалий" присоединится к забастовке.

На забастовки уже отреагировал президент Александр Лукашенко, он заявил, что 150-200 человек на каждом предприятии "не делают погоды".