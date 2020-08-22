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Лукашенко доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства у Білорусі

Білорусь, Субота 22 серпня 2020 15:15
Лукашенко доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Максим Зайченко

За його словами, про запрошення нових працівників подумають потім

У суботу, 22 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив через два дні закрити страйкуючі підприємства в країні.

Про це він сказав на провладному мітингу в місті Гродно.

"Якщо хтось не хоче працювати - не треба. Ми їх все одно не змусимо, країна переживе. Але якщо підприємство не працює - з понеділка замок на ворота. Зупинимо, люди охолонуть, розберемося потім, кого запросити на це підприємство. З понеділка", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку: там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, приводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

Зазначимо, головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська випустила звернення до робітників білоруських підприємств: вона закликала продовжувати страйки.

Раніше повідомлялося, що у рамках загальнонаціонального страйку в Білорусі всі шахти "Білоруськалій" зупинили видачу руди.

Лукашенко заявив, що 150-200 осіб на кожному підприємстві "не роблять погоди".

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