Тихановская в новом видеообращении призвала к забастовкам

Тихановская выпустила обращение к рабочим
Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.
Об этом она заявила в видеообращении.
В нем она заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.
"Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила она.
Также Тихановская назвала цели забастовок.
"Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - заявила она.
Напомним, оппозиция Беларуси призвала силовиков и военных перейти на ее сторону.
Ранее координационный совет оппозиции потребовал срочной встречи с силовыми органами Беларуси, чтобы обсудить выполнение требований протестующих.