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Тихановская в новом видеообращении призвала к забастовкам

Вильнюс, Пятница 21 августа 2020 08:47
Тихановская в новом видеообращении призвала к забастовкам
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Тихановская выпустила обращение к рабочим

Главная опонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим белорусских предприятий. Она призвала продолжать забастовки.

Об этом она заявила в видеообращении.

В нем она заявила, что будущее Беларуси зависит сейчас от единства и решительности беларусов.

"Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - заявила она.

Также Тихановская назвала цели забастовок.

"Наши цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы. Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - заявила она.

Напомним, оппозиция Беларуси призвала силовиков и военных перейти на ее сторону.

Ранее координационный совет оппозиции потребовал срочной встречи с силовыми органами Беларуси, чтобы обсудить выполнение требований протестующих.

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