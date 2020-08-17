ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко о забастовках: 200 человек погоду не делают

Минск, Понедельник 17 августа 2020 10:44
Лукашенко о забастовках: 200 человек погоду не делают
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

По словам президента Беларуси, заводы в стране работают

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в стране. По его словам, в целом заводы в стране работают, несмотря на то, что некоторые "бродят".

Об этом сообщает БелТА.

Такое мнение Лукашенко выразил во время визита на Минский завод колесных тягачей. Он отметил, что никого заставлять работать не будут, добавив, что на предприятиях сохранялась лишняя численность.

"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек - ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал Лукашенко.

Напомним, с 17 августа в Беларуси объявили общенациональную забастовку в связи с несогласием с результатами выборов, участники протеста готовы ее закончить, после решения о проведении честных выборов.

Также сообщалось, что к забастовке присоединились два крупнейших предприятия в Беларуси - Нафтан и ОАО "Беларуськалий".

Отметим, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси объявил официальные результаты голосования, на которых победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов.

При этом главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что честный подсчет голосов на некоторых участках показал ее победу с большим отрывом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр Лукашенкопротестзабастовка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь