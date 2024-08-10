Лукашенко порадив білорусам звикати до думок про іншого президента

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко порадив громадянам Білорусі звикати до думок про іншого президента. Свою пораду він пояснив тим, що ніхто не вічний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "СБ. Беларусь сегодня" .

Але, як зазначив Лукашенко, полишаючи владу, він має залишити своєму наступнику "мирну і спокійну країну".

"Ви повинні звикати до того, що президент буде інший. Я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і всі ви", - сказав Лукашенко під час спілкування зі співробітниками агропромисловому холдингу в одному з районів Білорусі.

Правління Лукашенка в Білорусі

Лукашенко править Білоруссю вже 30 років. У 2020 році він сфальсифікував результати виборів, щоб залишитись при владі, чим спровокував масові протести, які хоч і були придушені, але спричинили великий відтік молоді в країни Європи.

Наразі цивілізований світ вважає Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі та не визнає його легітимності. Україна в тому числі.

Лукашенко вже не вперше робить подібні заяви про нібито плани залишити владу. У серпні 2021 року диктатор навіть говорив про "дуже швидкий" відхід від президентської посади та обіцяв, що його наступника обере народ.

А вже у січні 2024 року Лукашенко підписав поправки до закону про президента, чим гарантував собі довічну державну охорону та недоторканість у разі завершення президентських повноважень.

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