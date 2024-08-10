Лукашенко посоветовал белорусам привыкать к мыслям о другом президенте

Глава белорусского режима Александр Лукашенко посоветовал гражданам Беларуси привыкать к мыслям о другом президенте. Свой совет он объяснил тем, что никто не вечен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "СБ. Беларусь сегодня" .

Но, как отметил Лукашенко, покидая власть, он должен оставить своему преемнику "мирную и спокойную страну".

"Вы должны привыкать к тому, что президент будет другой. Я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы", - сказал Лукашенко во время общения с сотрудниками агропромышленного холдинга в одном из районов Беларуси.

Правление Лукашенко в Беларуси

Лукашенко правит Беларусью уже 30 лет. В 2020 году он сфальсифицировал результаты выборов, чтобы остаться у власти, чем спровоцировал массовые протесты, которые хоть и были подавлены, но повлекли за собой большой отток молодежи в страны Европы.

В настоящее время цивилизованный мир считает Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси и не признает его легитимность. В том числе и Украина.

Лукашенко уже не первый раз делает подобные заявления о якобы планах покинуть власть. В августе 2021 года диктатор даже говорил об "очень скором" уходе от президентской должности и обещал, что его преемника изберет народ.

А уже в январе 2024 Лукашенко подписал поправки к закону о президенте, чем гарантировал себе пожизненную государственную охрану и неприкосновенность в случае завершения президентских полномочий.

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