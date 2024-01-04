Недоторканність, забезпечення та захист: Лукашенко підписав гарантії для себе і сім'ї
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента. Серед них, зокрема, є гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода".
Поправки передбачають приведення закону у відповідність до оновленої Конституції та, серед іншого, визначають гарантії для президента та його родини. У тому числі - після припинення його повноважень.
Гарантії президента, який виконує свої повноваження, включають державне забезпечення та службу. Їх перелік затверджено в оновленій редакції. Серед змін, окрім службових житлових приміщень, президенту мають надати приміщення для тимчасового перебування та відпочинку.
До переліку також додано пункти матеріально-технічного, соціального, побутового та іншого обслуговування, а також державного та спеціального зв'язку.
У новій редакції передбачено, що всі гарантії президента, за винятком заробітної плати, поширюються й на членів його сім'ї на час перебування на посаді.
Закон доповнено розділом про гарантії для президента, який припинив виконання своїх повноважень, та членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей, у тому числі повнолітніх).
Президент, який припинив виконання своїх повноважень:
- стає делегатом Всебілоруських народних зборів, а за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив виконання своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я) ;
- зможе брати участь в "управлінні некомерційними організаціями, заснованими ним з метою сприяння зміцненню білоруської державності, здійснення діяльності в соціальній, культурній, освітній, спортивній та інших суспільно корисних сферах";
- матиме довічну державну охорону;
- має недоторканність, "не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень президента", його не можна затримувати чи судити у зв’язку з цим; крім того, члени його сім'ї також матимуть імунітет;
- також будуть недоторканними житло та офісні приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидент та його сім'ї;
- збереже право на колишнє "президентське" медичне та транспортне обслуговування (у порядку, визначеному законодавчими актами);
- життя і здоров'я експрезидента повинні бути застраховані коштом республіканського бюджету;
- має право на довічне щомісячне грошове утримання в розмірі окладу чинного президента, встановленого законом;
- безоплатно отримають у власність нерухоме майно державної власності для проживання, у тому числі "земельну ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями, ізольовані приміщення, інше нерухоме майно" та "рухоме майно, пов’язане з поліпшенням та експлуатацією нерухомого майна", при цьому він не буде платити прибутковий податок з цього майна;
- зможуть мати помічників, безплатно користуватися державним і спецзв'язком;
- зможуть безплатно користуватися залами для офіційних осіб і делегацій аеропортів і вокзалів;
- кожен із членів родини колишнього президента після його смерті отримає грошову допомогу в розмірі, передбаченому для президента, який припинив виконання своїх повноважень;
- кримінальні справи про злочини проти президента, який припинив виконання своїх повноважень, і його сім'ї розглядатиме Верховний суд.
У проєкті також міститься нова стаття про те, що поховання та увічнення пам'яті президента, а також президента, який припинив свої повноваження, здійснюються коштом республіканського бюджету.
Крім того, нинішні поправки встановлюють, що президентом Білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років, який прожив у республіці щонайменше 20 років перед виборами та не мав посвідки на іноземне проживання.
Режим Лукашенко в Білорусі
У серпні 2020 року у Білорусі спалахнули масові акції непокори. Люди вийшли на вулиці по всій країні після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Олександр Лукашенко нібито отримав 80% голосів та знову залишився на посаді президента Білорусі.
Ще перед голосуванням білоруський режим, побоюючись поразки на виборах, почав переслідувати всіх можливих опонентів. Коли Центрвиборчком Білорусі оголосив попередні результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці, щоб показати свою незгоду з явною фальсифікацією.
Майже одразу білоруські силовики застосували проти незгодних із результатами президентських виборів протестувальників невиправдане насильство. ОМОН розстрілював людей гумовими кулями, закидав натовп димовими та світлошумовими гранатами, бив кийками, після чого затримував. Мітингувальників із Мінська відправляли до СІЗО, де їх били та катували.
За утиск опозиції, розгін протестів, а також переслідування журналістів на режим Лукашенка вже було накладено кілька пакетів санкцій з боку ЄС та інших країн світу. Окрім того, в ЄС уже готують нові санкції за інші злочини режиму.
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