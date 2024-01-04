Недоторканність, забезпечення та захист: Лукашенко підписав гарантії для себе і сім'ї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента. Серед них, зокрема, є гарантії на недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радыё Свабода" .

Поправки передбачають приведення закону у відповідність до оновленої Конституції та, серед іншого, визначають гарантії для президента та його родини. У тому числі - після припинення його повноважень.

Гарантії президента, який виконує свої повноваження, включають державне забезпечення та службу. Їх перелік затверджено в оновленій редакції. Серед змін, окрім службових житлових приміщень, президенту мають надати приміщення для тимчасового перебування та відпочинку.

До переліку також додано пункти матеріально-технічного, соціального, побутового та іншого обслуговування, а також державного та спеціального зв'язку.

У новій редакції передбачено, що всі гарантії президента, за винятком заробітної плати, поширюються й на членів його сім'ї на час перебування на посаді.

Закон доповнено розділом про гарантії для президента, який припинив виконання своїх повноважень, та членів його сім’ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей, у тому числі повнолітніх).

Президент, який припинив виконання своїх повноважень:

стає делегатом Всебілоруських народних зборів, а за його згодою - довічним членом Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив виконання своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я) ;

зможе брати участь в "управлінні некомерційними організаціями, заснованими ним з метою сприяння зміцненню білоруської державності, здійснення діяльності в соціальній, культурній, освітній, спортивній та інших суспільно корисних сферах";

матиме довічну державну охорону;

має недоторканність, "не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень президента", його не можна затримувати чи судити у зв’язку з цим; крім того, члени його сім'ї також матимуть імунітет;

також будуть недоторканними житло та офісні приміщення, транспорт, засоби зв'язку, інше майно, документи експрезидент та його сім'ї;

збереже право на колишнє "президентське" медичне та транспортне обслуговування (у порядку, визначеному законодавчими актами);

життя і здоров'я експрезидента повинні бути застраховані коштом республіканського бюджету;

має право на довічне щомісячне грошове утримання в розмірі окладу чинного президента, встановленого законом;

безоплатно отримають у власність нерухоме майно державної власності для проживання, у тому числі "земельну ділянку з розташованими на ній капітальними будівлями, ізольовані приміщення, інше нерухоме майно" та "рухоме майно, пов’язане з поліпшенням та експлуатацією нерухомого майна", при цьому він не буде платити прибутковий податок з цього майна;

зможуть мати помічників, безплатно користуватися державним і спецзв'язком;

зможуть безплатно користуватися залами для офіційних осіб і делегацій аеропортів і вокзалів;

кожен із членів родини колишнього президента після його смерті отримає грошову допомогу в розмірі, передбаченому для президента, який припинив виконання своїх повноважень;

кримінальні справи про злочини проти президента, який припинив виконання своїх повноважень, і його сім'ї розглядатиме Верховний суд.

У проєкті також міститься нова стаття про те, що поховання та увічнення пам'яті президента, а також президента, який припинив свої повноваження, здійснюються коштом республіканського бюджету.

Крім того, нинішні поправки встановлюють, що президентом Білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років, який прожив у республіці щонайменше 20 років перед виборами та не мав посвідки на іноземне проживання.