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У Лукашенко попросили журналистов "не лезть в пекло"

Минск, Четверг 13 августа 2020 23:56
У Лукашенко попросили журналистов "не лезть в пекло"
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Артур Родивилов

В МВД Беларуси заявили, что поддерживают цивилизованную работу журналистов

Глава министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что выступает против насилия над представителями СМИ. По его словам, правоохранители выполняют свою работу.

Об этом он заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он отметил, что также поддерживает цивилизованную работу журналистов.

"Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!", - подчеркнул Караев.

Напомним, за три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Ранее РБК-Украина писало, что в ООН опасаются, что многие из демонстрантов во время задержания подвергались насилию, кроме этого два человека в ходе протестов погибли.

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