В Беларуси задержали еще 700 человек в ходе протестов

Фото: протесты в Беларуси (nn.by)

Всего в результате митингов с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что во время протестов вчера были задержаны около 700 человек. Протесты по стране потеряли массовость, однако уровень агрессии в отношении правоохранителей остается высоким.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокированию дорог. В Минске митингующие пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями.

В ведомстве отмечают, что всего в результате митингов с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

Напомним, в МВД Беларуси заявили, что в Минске сотрудники ОМОНа задержали производителей "коктейля Молотова".

Также в ведомстве заявили, что в Минске, где проходят протесты, автомобиль совершил наезд на сотрудника ГАИ.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что с 10 по 11 августа в Беларуси правоохранители задержали около 2 тысяч демонстрантов.