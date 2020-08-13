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У Лукашенка попросили журналістів "не лізти в пекло"

Мінськ, Четвер 13 серпня 2020 23:56
У Лукашенка попросили журналістів "не лізти в пекло"
Фото: протести у Білорусі (nn.by)
Автор: Артур Родивилов

У МВС Білорусі заявили, що підтримують цивілізовану роботу журналістів

Глава міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що виступає проти насильства над представниками ЗМІ. За його словами, правоохоронці виконують свою роботу.

Про це він заявив в ефірі білоруського телеканалу ОНТ.

Він зазначив, що також підтримує цивілізовану роботу журналістів.

"Але це не означає, що потрібно залізти між двома сторонами і підставлятися. Не лізьте в саме пекло!", - підкреслив Караєв.

Нагадаємо, за три дні протестів, за даними правозахисників, вироблено понад 1 500 довільних затримань, більше 600 чоловік отримали адміністративні арешти і штрафи, заведено ряд кримінальних справ.

Раніше РБК-Україна писало, що в ООН побоюються, що багато хто з демонстрантів під час затримання піддавалися насильству, крім цього дві людини в ході протестів загинули.

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