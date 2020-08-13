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В ООН считают, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше

Четверг 13 августа 2020 21:14
В ООН считают, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В результате протестов погибли два человека

В Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была очень жестокой. Однако из-за того, что местонахождение десятков задержанных людей милицией неизвестно фактических жертв протестов может быть больше.

Об этом говорится в заявлении ООН.

"Мы возмущены насилием полиции по отношению к мирным демонстрантам и журналистам. Похожие силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний", - говорится в заявлении.

При этом эксперты заявили, что вместо того, чтобы приложить усилия по налаживанию диалога для прекращения предвыборного кризиса "власти заинтересованы лишь в быстром разгоне протестов и аресте, как можно большего числа людей".

"По меньшей мере 6700 человек были задержаны несмотря на то, что демонстрация в основном носили мирный характер. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу того что многие задержанных, как было сообщено, во время задержания подвергались избиением или иным видам жестокого обращения", - говорится в заявлении.

Напомним, ЕС может ввести санкции против Беларуси до конца августа.

Кроме того, протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день - подробнее в материале РБК-Украина.

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