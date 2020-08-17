Лукашенко пообещал "разобраться" с противниками действующей власти в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Он заявил, что власть в Беларуси "никогда не падет"

В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с противниками действующей власти. По его словам, "просто надо потерпеть".

Об этом он сказал на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей, передает агентство БЕЛТА.

"Они (противники действующей власти - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - сказал он.

Отметим, также Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси: по его словам, он ничего не будет делать под давлением.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко во время визита на минский завод встретили криками: "Уходи".

Напомним, 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.