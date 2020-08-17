Лукашенко во время визита на минский завод встретили криками: "Уходи"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

В Беларуси массово бастуют из-за несогласия с результатами выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей, где проходит забастовка. Во время его выступления участники акции кричат: "Уходи".

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается, что утром Александр Лукашенко на вертолете прибыл на территорию МЗКТ, чтобы провести встречу с сотрудниками завода. При этом под стенами здания собрались несколько сотен человек - не только сотрудников МЗКТ, но и других предприятий.

При этом Лукашенко долгое время не выходил к демонстрантам. После того, как он вышел на трибуну, участники протеста начали выкрикивать: "Уходи".

Рабочие МЗКТ перед Лукашенко кричат «Уходи». pic.twitter.com/QBJnzk85Wn — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Напомним, 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.

Ранее РБК-Украина писало, что во время визита на МЗКТ Лукашенко заявил, что все заводы работают, несмотря на забастовки, а также, что 150-200 человек погоду не сделают.

Также сообщалось, что Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси.

Отметим, по официальным результатам выборов Центризбиркома Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов.