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Лукашенко во время визита на минский завод встретили криками: "Уходи"

Минск, Понедельник 17 августа 2020 11:46
Лукашенко во время визита на минский завод встретили криками: "Уходи"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси массово бастуют из-за несогласия с результатами выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей, где проходит забастовка. Во время его выступления участники акции кричат: "Уходи".

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается, что утром Александр Лукашенко на вертолете прибыл на территорию МЗКТ, чтобы провести встречу с сотрудниками завода. При этом под стенами здания собрались несколько сотен человек - не только сотрудников МЗКТ, но и других предприятий.

При этом Лукашенко долгое время не выходил к демонстрантам. После того, как он вышел на трибуну, участники протеста начали выкрикивать: "Уходи".

Напомним, 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, участники выступают против результатов голосования из-за фальсификаций и требуют провести честные выборы.

Ранее РБК-Украина писало, что во время визита на МЗКТ Лукашенко заявил, что все заводы работают, несмотря на забастовки, а также, что 150-200 человек погоду не сделают.

Также сообщалось, что Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси.

Отметим, по официальным результатам выборов Центризбиркома Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко с 80% голосов.

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