ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко пообіцяв "розібратися" з противниками чинної влади в Білорусі

Мінськ , Понеділок 17 серпня 2020 15:25
Лукашенко пообіцяв "розібратися" з противниками чинної влади в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Він заявив, що влада в Білорусі "ніколи не впаде"

У понеділок, 17 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "розбереться" з противниками чинної влади. За його словами, "просто треба потерпіти".

Про це він сказав на зустрічі з колективом Мінського заводу колісних тягачів, передає агентство БЕЛТА.

"Вони (противники чинної влади - ред.) людей отруїли соцмережі. І у деяких склалося думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти", - сказав він.

Зазначимо, також Лукашенко в черговий раз виключив можливість проведення нових виборів у Білорусі: за його словами, він нічого не буде робити під тиском.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко під час візиту на мінський завод зустріли криками: "Йди".

Нагадаємо, 17 серпня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, учасники виступають проти результатів голосування через фальсифікації та вимагають провести чесні вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся