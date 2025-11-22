UA

Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України, вони сьогодні повернуться на батьківщину.

Про це заявила речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"У розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, президент помилував 31 громадянина України", - заявила Ейсмонт.

Вона також зазначила, що раніше помилувані українці вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.

"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні", - додала прес-секретар.

Також були помиловані два католицькі священики. Повідомляється, що їх звільнення відбулося "на прохання папи римського Лева XIV".

Що передувало

Нагадаємо, у червні цього року Білорусь на прохання Трампа звільнила 14 ув'язнених. Серед них був білоруський опозиціонер Сергій Тихоновський.

Також 11 вересня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що в Білорусі звільнили ще одразу 52 ув'язнених. Паралельно у ЗМІ була інформація, що США найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що і сталося цього тижня - 4 листопада.

Також варто зазначити, що в серпні між Трампом і Лукашенком відбулася телефонна розмова. Вони обговорювали тоді питання звільнення політичних в'язнів і не тільки. Це сталося напередодні саміту лідерів США і РФ в Анкориджі.

Наприкінці вересня спецпредставник Трампа Кіт Келлог пояснив, що переговори США з Білоруссю мали передусім забезпечити канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

