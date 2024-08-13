Лукашенко передає РФ військову техніку із власних діючих підрозділів, - ЗМІ

Білорусь передає військову техніку РФ, яка відчуває нестачу ресурсів. Диктатор Олександр Лукашенко дав вказівку відправити росіянам техніку зі складів діючих підрозділів, оскільки в білоруській армії також виснажений арсенал.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Білоруські новини.
Про таке рішення самопроголошеного президента Білорусі виданню стало відомо від джерела у білоруському Міністерстві оборони.
Зазначається, що із проханням передати частину техніки Росія звернулась до Білорусі після успішних дій ЗСУ у Курській області, оскільки зіткнулась із гострим дефіцитом озброєння як на цьому напрямку, так і на інших.
Такі передачі білоруської військової техніки відбуваються не вперше. Наприклад, у 2022 році, коли російські збройні сили зазнали значних втрат в Україні після повномасштабного вторгнення, Росія звернулася до Білорусі з проханням використовувати її арсенали. Тоді було передано танки Т-72А, боєприпаси, артилерію та вантажну техніку зі складів.
Повідомляється, що сьогоднішня ситуація є критичною. У 2022 році Лукашенко передавав техніку РФ зі складів, а зараз він змушений віддавати техніку з діючих підрозділів. Це вказує на те, що власні арсенали Білорусі були фактично спустошені.
Примітно, що, не дивлячись на спустошені склади зброї, Лукашенко нещодавно почав натякати на ймовірні прямі бойові дії з Україною. Причиною для таких маніпулятивних погроз та показового переміщення білоруської техніки на кордоні стало те, що самопроголошеному президенту Білорусі примарились українські безпілотники, які нібито "переткнули повітряний простір".
При цьому військові експерти вважають, що загроза нападу з боку РБ наразі відсутня.
Речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник порадив білоруському уряду розбиратись з Росією щодо дронів у білоруському небі.
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