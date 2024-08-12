Експерти оцінили, чи є загроза контрпрориву з території Білорусі на північ України

Загрози повторного вторгнення в Україну з території Білорусі наразі немає. Там не фіксується концентрація ворожих сил.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ні концентрації білоруських сил, ні окупаційної російської армії у прикордонних з Україною районах не фіксується. А отже вважати, що це може статися навіть у середньостроковій перспективі, не варто", - наголосив Селезньов.

Він уточнив, що Україна буде фіксувати будь-яке переміщення техніки ворога на території Білорусі і, відповідно, вживатиме необхідних заходів.

У свою чергу Коваленко наголошує, що якщо Білорусь наважиться провести прорив, то для неї це стане "суїцидальною місією".

"Вся сухопутна армія Білорусі кількісно трохи більша, ніж російське угрупування, яке було в Курській області. Тому в наступі, якщо ми говоримо про північ України, вони зазнають великих втрат. З урахуванням тих ліній оборони, які підготовлені після 2022 року", - розповів він.