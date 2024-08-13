Лукашенко отправляет РФ военную технику из собственных действующих подразделений, - СМИ

Беларусь передает военную технику РФ, которая испытывает нехватку ресурсов. Диктатор Александр Лукашенко дал указание отправить россиянам технику из составов действующих подразделений, поскольку в белорусской армии также истощенный арсенал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белорусские новости.
Про это решение самопровозглашенного президента Беларуси изданию стало известно от источника в белорусском Министерстве обороны.
Отмечается, что с просьбой передать часть техники Россия обратилась в Беларусь после успешных действий ВСУ в Курской области, поскольку столкнулась с острым дефицитом вооружения как на этом направлении, так и на других.
Такие передачи белорусской военной техники проходят не впервые. Например, в 2022 году, когда российские вооруженные силы понесли значительные потери в Украине после полномасштабного вторжения, Россия обратилась к Беларуси с просьбой использовать ее арсеналы. Тогда были переданы танки Т-72А, боеприпасы, артиллерия и грузовая техника со складов.
Сообщается, что сегодняшняя ситуация критическая. В 2022 году Лукашенко передавал технику РФ со складов, а сейчас вынужден отдавать технику из действующих подразделений. Это говорит о том, что собственные арсеналы Беларуси были фактически опустошены.
Примечательно, что, несмотря на опустошенные склады оружия, Лукашенко недавно начал намекать на вероятные прямые боевые действия с Украиной. Причиной таких манипуляционных угроз и показательного перемещения белорусской техники на границе стало то, что самопровозглашенному президенту Беларуси привиделись украинские беспилотники, которые якобы "пересекли воздушное пространство".
При этом военные эксперты считают, что угроза нападения со стороны РБ отсутствует.
Спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник посоветовал белорусскому правительству разбираться с Россией по дронам в белорусском небе.
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