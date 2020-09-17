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Лукашенко отреагировал на резолюцию Европарламента: мы не нуждаемся в признании

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на резолюцию Европарламента о непризнании результатов выборов. По его словам, Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

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Об этом Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме "За Беларусь", передает БелТА.

По его словам, президентские выборы в стране прошли по конституции и белорусским законам.

"Мы… не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны", - сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов, также с 5 ноября Александра Лукашенко не будут признавать легитимным президентом. При этом представительным органом белорусского народа признан Координационный совет.

Позже Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что резолюция не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко сегодня заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Кроме этого он обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив "противостоять развязыванию войны".

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