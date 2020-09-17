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Лукашенко відреагував на резолюцію Європарламенту: ми не потребуємо визнання

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на резолюцію Європарламенту про невизнання результатів виборів. За його словами, Білорусь не потребує ні в чиєму визнанні.

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Про це Лукашенко заявив під час виступу на жіночому форумі "За Білорусь", передає БелТА.

За його словами, президентські вибори в країні пройшли по конституції і білоруським законам.

"Ми... не потребуємо ні в якому визнанні. Вибори відбулися, і вони законні", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів, також з 5 листопада Олександра Лукашенка не будуть визнавати легітимним президентом. При цьому представницьким органом білоруського народу визнана Координаційна рада.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що резолюція не містить жодної конструктивної або зваженої тези.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко сьогодні заявив про вимушене закриття кордонів з Литвою і Польщею, а також про посилення кордону з Україною. Крім цього він звернувся до народів Литви, Польщі та України, попросивши "протистояти розв'язування війни".

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