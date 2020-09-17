Власти Беларуси отреагировали на резолюцию Европарламента

Фото: здание МИД Беларуси (facebook.com/belarusmfa)

Министерство иностранных дел Белоруссии подвергло критике резолюцию Европарламента, в которой Координационный совет оппозиции признан временным представителем белорусского народа. В ведомстве считают, что резолюция не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как сообщается, в МИД Беларуси заявили, что резолюция показывает непонимание происходящих в стране процессов и абсолютную оторванность от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.

"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в заявлении.

Также в министерстве добавили, что евродепутатам не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран.

Напомним, сегодня Европарламент признал Координационный совет представительным органом белорусского народа.

Кроме того, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.