Лукашенко отказался переводить Белоруссию на российский рубль

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко не против унификации налогового и таможенного законодательства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным объединение с Россией при условии сохранения за белорусами "собственной квартиры". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на БелТА.

Лукашенко отметил, что он не против унификации налогового и таможенного законодательства, но лишь при условии, что делаться это будет по принципу заимствования лучшего из практики обеих стран.

​"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко уверен в том, что кремлевским пропагандистским СМИ не удастся столкнуть белорусов и россиян, несмотря на осложнения в отношениях между Минском и Москвой, которые наблюдаются в последнее время.

До этого Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Президент отметил, Россия отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр.