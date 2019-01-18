Лукашенко відмовився переводити Білорусь на російський рубль

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко не проти уніфікації податкового і митного законодавства

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає можливим об'єднання з Росією за умови збереження за білорусами "власної квартири". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на БелТА.

Лукашенко зазначив, що він не проти уніфікації податкового і митного законодавства, але лише за умови, що робитиметься це буде за принципом запозичення кращого з практики обох країн.

"Союз - будь ласка. Об'єднання - будь ласка, але тільки це люди повинні вирішити, а не ми. Ми не відмовляємося від жодної тези. Якщо мені хтось починає говорити про об'єднання, то знову ж таки з даху: давай загальну валюту. Ми не проти спільної валюти, але це повинна бути спільна валюта, а не валюта Центробанку Росії", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко впевнений у тому, що кремлівським пропагандистським ЗМІ не вдасться зіштовхнути білорусів і росіян, незважаючи на ускладнення у відносинах між Мінськом і Москвою, які спостерігаються останнім часом.

До цього Лукашенко запропонував не називати Росію братньою державою. Президент зазначив, що Росія відкинула всі пропозиції Білорусії щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр.