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Лукашенко объяснил, почему оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси

Новости » Политика     25.11.2019 - 17:03
Лукашенко объяснил, почему оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

По словам Лукашенко, народ не поддерживает оппозицию

Президента Беларуси Александра Лукашенко объяснил, почему после выборов в парламент не прошел ни один оппозиционер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто.

"Вот они (главы МИД Швеции и Финляндии, - ред.) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - сказал Лукашенко.

Ранее в Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси были проведены с нарушением принципов международных стандартов.

Напомним, 18 ноября в Беларуси состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, обнародованных в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в Беларуси продемонстрировали неуважение к демократическим обязательствам.

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