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В ЕС раскритиковали выборы в Беларуси

Новости » В мире     18.11.2019 - 22:12
В ЕС раскритиковали выборы в Беларуси
Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

В ЕС призвали Беларусь возобновить работу над избирательной реформой

В Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси были проведены с нарушением принципов международных стандартов. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики Майя Косьянчич.

Как сообщила Косьянчич, согласно предварительной оценке международной миссии ОБСЕ, во время выборов игнорировались основные свободы и выражения мнений.

"Вчерашние парламентские выборы в Республике Беларусь прошли в общем в спокойной обстановке. Тем не менее, была упущена возможность провести выборы в полном соответствии с международными стандартами", - сообщили в ЕС.

В Евросоюзе призвали Беларусь незамедлительно возобновить работу по комплексной избирательной реформе.

"Ввиду президентских выборов 2020 года крайне важно, чтобы белорусские власти незамедлительно возобновили работу по комплексной избирательной реформе. Это также будет иметь ключевое значение для полного раскрытия потенциала отношений между ЕС и Беларусью, опирающегося на позитивное сотрудничество последних трех лет", - заявила Косьянчич.

Напомним, 18 ноября в Беларуси состоялись парламентские выборы. По предварительным результатам, обнародованных в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

Позже в ОБСЕ заявили, что выборы в Беларуси продемонстрировали неуважение к демократическим обязательствам.

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