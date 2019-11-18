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Оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси, - ЦИК

Новости » Политика     18.11.2019 - 04:36
Оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси, - ЦИК
Фото: ЦИК Беларуси (rec.gov)

Явка избирателей составила 77,22%

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Об этом передает Tyt.by.

Отмечается, что явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.

По предварительных результатах, обнародованных в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

"В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава "Белой Руси" Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич", - сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Напомним, РБК-Украина писало, что в воскресенье, 17 ноября, основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

На 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Часть оппозиционеров при этом к выборам не допустили.

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