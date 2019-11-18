Выборы в Беларуси продемонстрировали неуважение к демократическим обязательствам, - ОБСЕ

Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

В ОБСЕ раскритиковали проведение выборов в Беларуси

В наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что на внеочередных парламентских выборах в Беларуси были отвергнуты фундаментальные свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ОБСЕ заявили, что зафиксировали препятствия в регистрации политических партий, ограниченное количество мест для массовых мероприятий и плату за их проведение. Тень на выборы также бросила уголовная ответственность за клевету.

"Эти выборы продемонстрировали общее неуважение к демократическим обязательствам. В стране, где власть и независимость парламента лимитированы, а основные свободы ограничены как для избирателей, так и для кандидатов, парламентские выборы рискуют стать формальностью", - заявила руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Маргарет Седерфельд.

Напомним, Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах. Среди тех, кто прошли в Палату седьмого созыва, оппозиционеров не оказалось.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 17 ноября, в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей национального собрания седьмого созыва.