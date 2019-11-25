Лукашенко пояснив, чому опозиція не увійшла в новий парламент Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

За словами Лукашенка, народ не підтримує опозицію

Президента Білорусі Олександра Лукашенко пояснив, чому після виборів у парламент не пройшов жоден опозиціонер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Відповідну заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з міністрами закордонних справ Швеції Анн Лінде і Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Ось вони (глави МЗС Швеції і Фінляндії, - ред.) почали говорити: "Чому немає прозахідних опозиціонерів? В минулому були три людини, а в цьому - жодного". Не в мені причина. Якщо люди не підтримують, що я можу зробити?" - сказав Лукашенко.

Раніше в Європейському союзі заявили, що вибори в Білорусі були проведені з порушенням принципів міжнародних стандартів.

Нагадаємо, 18 листопада в Білорусі відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами, оприлюднених в ніч на 18 листопада, серед минулих в Палату представників сьомого скликання опозиціонерів не виявилося.

Пізніше в ОБСЄ заявили, що вибори в Білорусі продемонстрували неповага до демократичних зобов'язань.