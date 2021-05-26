Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов в сезоне 2021-2022 годов. Их места в турнире могут занять клубы, которые заняли 5-6 места в национальных чемпионатах.

По данным издания, УЕФА исключит эти команды из Лиги чемпионов, поскольку они до сих пор не вышли из Суперлиги. Кроме того, клубам грозят крупные штрафы.

Также сообщается, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне поддержит их исключение из Лиги чемпионов, то их места могут занять "Реал Сосьедад" и "Бетис" (5 и 6 место в Ла Лиге), а также "Наполи" (5 место в Серии А).