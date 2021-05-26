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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: список областей

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Среда 26 мая 2021 16:17
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: список областей Фото: дожди с грозами прогнозируют завтра в ряде областей (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Завтра в Украине в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют дождь и грозы.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

Так, опасные метеорологические явления ожидаются в северных областях - Сумской, Черниговской и Житомирской.

Кроме того, дожди с грозами следует ждать жителям Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей.

В Киеве и Киевской области завтра днем также ожидаются грозы.

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: список областей

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Украине обещают самый теплый день в "ближайшей синоптической перспективе".

РБК-Украина писало, что на 26 мая объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской областях.

Также сообщалось, что в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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