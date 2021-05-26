В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: список областей
Завтра в Украине в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют дождь и грозы.
Об этом предупредили в Укргидрометцентре.
Так, опасные метеорологические явления ожидаются в северных областях - Сумской, Черниговской и Житомирской.
Кроме того, дожди с грозами следует ждать жителям Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей.
В Киеве и Киевской области завтра днем также ожидаются грозы.
Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Украине обещают самый теплый день в "ближайшей синоптической перспективе".
РБК-Украина писало, что на 26 мая объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской областях.
Также сообщалось, что в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.