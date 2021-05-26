ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Инцидент с самолетом Ryanair: в небе Украины сообщений о нестандартной ситуации не было

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 15:36
Инцидент с самолетом Ryanair: в небе Украины сообщений о нестандартной ситуации не было Фото: глава "Украэроруха" Андрей Ярмак (facebook.com UkSATSE official)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Руководитель "Украэроруха" Андрей Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было. Запросов на изменение плана полета также не поступало.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Ярмак подчеркнул, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами.

"Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - отметил глава компании.

По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Так, Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Украэрорух Самолет
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций