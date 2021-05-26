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Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке

Новина українською →
Минск, Среда 26 мая 2021 12:43
Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Александ Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Поэтому его посадили в Минске.

Об этом он заявил на встрече с парламентариями, сообщает газета "СБ. Беларусь сегодня".

Он объяснил, почему командир экипажа решил посадить самолет в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров.

"Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?", - заявил он.

Он также заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Борт экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, а затем задержали его пассажира - оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Напомним, Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair с диспетчером.

Кроме того, глава Ryanair заявил, что с экстренно севшего в Минске рейса могли сойти также агенты КГБ.

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