Лукашенко обіцяє "неробам" військову службу на кордоні з Україною

Лукашенко збирається "підсилити" кордон з Україною

Лукашенко заявив, що є кілька "провин" для громадян Білорусі, за які можуть відправити на військову службу:

не виконують своїх обов'язків,

порушують трудову дисципліну під час жнив.

Причому це стосується як звичайних працівників, так і чиновників всіх рівнів, цинічно стверджує Лукашенко.

Диктатор пообіцяв відправляти своїх громадян саме до підрозділів, які несуть службу на кордоні з Україною.

"Передайте моє доручення міністру оборони Віктору Хреніну: усіх, хто не вміє працювати, - в армію і на південний кордон. У ліс. Там наші хлопці, Сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону", - каже Лукашенко.

Як відбуватиметься "мобілізація нероб"

Диктатор Білорусі заявив, що вже після тижня підготовки таких людей можна направляти до ССО як звичайних солдатів.

"Тиждень підготовки - гранатомет, кулемет - і туди, в розпорядження Сил спеціальних операцій", - каже він.

Водночас Лукашенко вкотре зазначив, що Білорусь нібито не планує нападати на сусідні держави.

"Це не означає, що ми на когось збираємося нападати. Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку", - повіддомив Лукашенко.