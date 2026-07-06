Лукашенко назвав нового "винуватця" війни Росії проти України
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив нову заяву щодо участі своєї країни у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Лукашенка для білоруської преси.
Він сказав, що Білорусь не хоче воювати. Водночас заявив, що Європейський союз відкрито взяв курс на мілітаризацію, і при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо нібито "уявної" "загрози зі сходу" (маючи на увазі РФ, - ред.)
Провину за продовження війни диктатор поклав на якусь "міжнародну партію війни", не назвавши, хто саме за нею стоїть.
"Ніхто вас у цю бійню не пошле"
Лукашенко звернувся безпосередньо до білоруських військових і пообіцяв, що воювати в Україну їх не відправлять.
"Ніхто вас у цю бійню не пошле. Війна нам не потрібна, це погано, що війна триває в Україні. Ми прихильники мирного вирішення питань. Але, як я сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", - додав він.
Тим часом стало відомо, що Росія перетворила Білорусь на своєрідну "дійну корову" в паливній сфері.
У червні Кремль різко наростив імпорт бензину з Білорусі до рекордних обсягів, забираючи пальне, яке раніше йшло до країн Центральної Азії, оскільки власні заводи РФ потерпають від дефіциту через удари по НПЗ.
Нагадаємо, Кремль і раніше намагався втягнути Мінськ у війну проти України.
Раніше Росія поширила черговий фейк про нібито українську атаку дрона на пасажирський автобус у Брянській області, і в Генштабі ЗСУ спростували цю провокацію, назвавши її спробою прикрити власні злочини.