Лукашенко обещает "бездельникам" военную службу на границе с Украиной

"Власть" страны пугает своих граждан насильственным переводом из гражданских в военных. Выдуманы даже основания для этого шага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко "Пулу Первого" в Telegram.
Лукашенко заявил, что есть несколько "проступков" для граждан Беларуси, за которые могут отправить на военную службу:
Причем, это касается как обычных работников, так и чиновников всех уровней, цинично утверждает Лукашенко.
Диктатор пообещал отправлять своих граждан именно в подразделения, которые несут службу на границе с Украиной.
"Передайте мое поручение министру обороны Виктору Хренину: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены вдоль украинской границы", - говорит Лукашенко.
Диктатор Беларуси заявил, что уже после недели подготовки таких людей можно направлять в ССО в качестве обычных солдат.
"Неделя подготовки – гранатомет, пулемет – и туда, в распоряжение Сил специальных операций", – говорит он.
В то же время Лукашенко в очередной раз отметил, что Беларусь якобы не планирует нападать на соседние государства.
"Это не значит, что мы на кого-то собираемся нападать. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность", - сообщил Лукашенко.
Напомним, в начале июля Лукашенко сделал новое заявление по поводу участия своей страны в войне против Украины. Он сказал, что Беларусь не хочет воевать.
Лукашенко также заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы не заинтересован во втягивании Беларуси в войну против Украины.