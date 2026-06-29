Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються
29 червня білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпочав неанонсований візит до Китаю. В Пекіні він уже зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого".
Вранці літак Лукашенка приземлився в столичному аеропорту Пекіна Шоуду. Згодом розпочалася офіційна зустріч білоруського диктатора з очільником Китаю.
"Поточні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - заявив Сі Цзіньпін.
Лукашенко на це відповів, що дуже цінує таку позитивну оцінку відносин між Мінськом і Пекіном.
За словами білоруського диктатора, вони з главою КНР домовлятимуться про глобальну співпрацю.
"Це те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - додав нелегітимний президент РБ.
До слова, це вже 17-й візит Олександра Лукашенка до Піднебесної. Він відбувається після зустрічі диктатора з главою Кремля Володимиром Путіним.
Раніше РБК-Україна розкрило всі деталі зустрічі білоруського та російського диктаторів у приватній резиденції Путіна на Валдаї.
До речі, напередодні переговорів Лукашенко вимагав від влади РФ не втягувати Білорусь у війну проти України.
Попри це, Кремль активно шукає нові способи відкрити другий фронт. Так, білорусам можуть навіть наказати воювати за Росію.
Нещодавно Лукашенко швидко вимкнув ретранслятори для "Шахедів" після жорсткого ультиматуму з боку українського лідера Володимира Зеленського.