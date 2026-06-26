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Лукашенко раптово зустрівся з Путіним після вимог не втягувати Білорусь у війну

22:45 26.06.2026 Пт
2 хв
Про зустріч оголосили лише згодом
aimg Валерія Абабіна
Лукашенко раптово зустрівся з Путіним після вимог не втягувати Білорусь у війну Фото: білоруський та російський диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін (kremlin ru)
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано зустрівся з Путіним у приватній резиденції на Валдаї, де той майже ніколи не проводить офіційних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство".

За даними видання, Мінськ і Кремль оголосили про зустріч лише після того, як Лукашенко, ймовірно, вже повернувся до Білорусі.

На несподіваність візиту, пише "Агентство", вказує кілька деталей. За даними FlightRadar, літак Лукашенка вилетів з Мінська о 9:46 за московським часом і вимкнув транспондер над Тверською областю.

Пізно вдень той самий борт приземлився у Мінську. На трасі М-11 поблизу резиденції зупиняли рух. OSINT-аналіз видання показав, що аеродром зі знятого відео схожий на "Хотилово-2" у Тверській області.

Кремль підтвердив зустріч лише після її завершення. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що лідери обговорили порядок денний Союзної держави, торгово-економічну співпрацю та регіональну безпеку. Офіційних заяв за підсумками не буде, додав він.

За інформацією "Агентства", зустріч відбулася наступного дня після того, як Лукашенко публічно вимагав від посла Росії Бориса Гризлова не втягувати Мінськ у війну з Україною.

Нагадаємо, за даними Wall Street Journal, Путін шантажує Лукашенка з метою відкриття другого фронту проти України з білоруської території. Водночас Росія шукає юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил через конструкцію Союзної держави. Вчора Лукашенко заявив, що у Мінську нібито зустрічався з представниками Зеленського.

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