Проблеми з пальним охопили вже 16 регіонів РФ, - ЗМІ

Минулої доби обмеження на закупівлю бензину поширилися ще на три суб'єкти РФ. Цьому сприяють успішні атаки України на місцеві НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Паливна криза в Росії поновилася

Наприклад, в Ачинському окрузі Красноярського краю, де проживає понад 110 тисяч осіб, 13 із 47 заправок не працюють, пише видання.

Кілька типів бензину можна купити лише на 16 АЗС.

Також влада прозвітувала про брак 294 тонн дизпалива та 16,6 тонн бензину АІ-92 для сільгоспвиробників.

У Башкортостані у серпні дрони кілька разів атакували один із найбільших у країні нафтохімічних комплексів в Уфі. Тож тепер на заправках запроваджено тимчасову заборону на продаж бензину в каністри та інші ємності.

Влада заявила, що в "червоній зоні" з палива в Башкирії знаходяться три райони:

Балтачевський,

Іглинський,

Ілішевський.

У Стерлітамаку не працюють сім із 26 АЗС.

Також збереження дефіциту палива констатували в облдумі Саратовської області.

Що з бензином по регіонах

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про напружену ситуацію з бензином, повідомляє "Площа". Він попросив мешканців про "взаємовиручку" та закликав по можливості "зменшити поїздки".

З аналогічним закликом виступила адміністрація Сочі. Там рекомендують містянам та гостям курорту перейти з особистого транспорту на громадський. Бензин, за даними влади, є лише на двох третинах АЗС.

З початку серпня повідомлення про обмеження на відпуск палива на АЗС фіксувалися у: