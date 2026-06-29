29 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с не анонсированным визитом в Китай. В Пекине он уже встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Пул Первого ".

Утром самолет Лукашенко приземлился в столичном аэропорту Пекина Шоуду. Впоследствии началась официальная встреча белорусского диктатора с главой Китая.

"Сейчас китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", - заявил Си Цзиньпин.

Лукашенко на это ответил, что очень ценит такую положительную оценку отношений между Минском и Пекином.

По словам белорусского диктатора, они с главой КНР будут договариваться о глобальном сотрудничестве.

"Это то, о чем мы с вами говорили. И, возможно, в какой-то мере мечтали в преддверии этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - добавил нелегитимный президент РБ.

К слову, это уже 17-й визит Александра Лукашенко в Поднебесную. Он проходит после встречи диктатора с главой Кремля Владимиром Путиным.