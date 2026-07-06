Лукашенко назвав нового "винуватця" війни Росії проти України

Він сказав, що Білорусь не хоче воювати. Водночас заявив, що Європейський союз відкрито взяв курс на мілітаризацію, і при цьому нагнітається абсурдна істерія навколо нібито "уявної" "загрози зі сходу" (маючи на увазі РФ, - ред.)

Провину за продовження війни диктатор поклав на якусь "міжнародну партію війни", не назвавши, хто саме за нею стоїть.

"Ніхто вас у цю бійню не пошле"

Лукашенко звернувся безпосередньо до білоруських військових і пообіцяв, що воювати в Україну їх не відправлять.

"Ніхто вас у цю бійню не пошле. Війна нам не потрібна, це погано, що війна триває в Україні. Ми прихильники мирного вирішення питань. Але, як я сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче", - додав він.