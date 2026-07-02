РФ зробила новий вкид про "удар ЗСУ по білоруському автобусу": для чого це Путіну

РФ знову поширює фейки про нібито українські атаки на пасажирські автобуси у Брянській області. Такі дії Кремля є примітивною спробою втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна та посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Деталі нової провокації РФ

Російська сторона звинуватила українські сили в нібито атаці дрона на пасажирський автобус сполученням Мінськ - Анапа. Російські пропагандисти заявили, що інцидент нібито стався на прикордонному пункті "Красний Камінь" у Брянській області, внаслідок чого постраждали двоє людей.

За словами Коваленка, як доказ росіяни виклали сумнівний аудіозапис, проте жодних фото чи відео з місця події знову не надали.

Він нагадав, що це вже не перший подібний випадок - раніше окупанти аналогічно брехали про атаку на автобус із дітьми, який взагалі не мав номерних знаків.

Навіщо Кремль поширює фейки

Керівник ЦПД наголосив, що ці провокації "під чужим прапором" є дуже примітивними, але мають чітку мету - російський диктатор Володимир Путін намагається будь-якими способами змусити Білорусь безпосередньо вступити у війну.

Чому план Росії провалюється:

Позиція Лукашенка - білоруський диктатор намагається балансувати завдяки контактам із Китаєм та США, щоб уникнути повної та абсолютної залежності від рішень Москви.

- білоруський диктатор намагається балансувати завдяки контактам із Китаєм та США, щоб уникнути повної та абсолютної залежності від рішень Москви. Настрої суспільства - громадяни Білорусі категорично не підтримують ідею війни проти України.

- громадяни Білорусі категорично не підтримують ідею війни проти України. Страх наслідків - у Мінську чітко розуміють, якими будуть наслідки прямої допомоги Росії та відповіді з боку українських Сил оборони.

"Не вийде, провокації дешеві, в дусі російських бездарних артистів у погонах", - підсумував Коваленко.

Російська провокація для прикриття злочинів

За словами речника, звинувачення щодо атаки на цивільний автобус "Мінськ - Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" є повністю сфабрикованими. Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян, щоб відвернути увагу світу від своїх злочинів.

"Це свідома та цинічна провокація Російської Федерації, спрямована виключно на те, щоб прикрити свій сьогоднішній злочинний терористичний удар по столиці України", - наголосив Ковальов.

Він підкреслив, що внаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських військ по житлових кварталах Києва загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів.