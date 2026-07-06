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Лукашенко назвал нового "виновника" войны России против Украины

15:05 06.07.2026 Пн
2 мин
Белорусский диктатор также дал обещание белорусам
aimg Елена Чупровская
Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление по поводу участия своей страны в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Лукашенко для белорусской прессы.

Он сказал, что Беларусь не хочет воевать. В то же время заявил, что Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию, и при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг якобы "мнимой" "угрозы с востока" (имея в виду РФ, - ред.)

Вину за продолжение войны диктатор возложил на некую "международную партию войны", не назвав, кто именно за ней стоит.

"Никто вас в эту бойню не пошлет"

Лукашенко обратился к белорусским военным и пообещал, что воевать в Украину их не отправят.

"Никто вас в эту бойню не пошлет. Война нам не нужна, это плохо, что война продолжается в Украине. Мы приверженцы мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - добавил он.

Тем временем стало известно, что Россия превратила Белоруссию в своеобразную "дойную корову" в топливной сфере.

В июне Кремль резко нарастил импорт бензина из Беларуси до рекордных объемов, забирая горючее, ранее шедшее в страны Центральной Азии, поскольку собственные заводы РФ страдают от дефицита из-за ударов по НПЗ.

Напомним, Кремль по-прежнему пытался втянуть Минск в войну против Украины.

Ранее Россия распространила очередной фейк о якобы украинской атаке дрона на пассажирский автобус в Брянской области, и в Генштабе ВСУ опровергли эту провокацию, назвав ее попыткой прикрыть свои преступления.

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