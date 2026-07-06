Лукашенко назвал нового "виновника" войны России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление по поводу участия своей страны в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Лукашенко для белорусской прессы.
Он сказал, что Беларусь не хочет воевать. В то же время заявил, что Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию, и при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг якобы "мнимой" "угрозы с востока" (имея в виду РФ, - ред.)
Вину за продолжение войны диктатор возложил на некую "международную партию войны", не назвав, кто именно за ней стоит.
Лукашенко обратился к белорусским военным и пообещал, что воевать в Украину их не отправят.
"Никто вас в эту бойню не пошлет. Война нам не нужна, это плохо, что война продолжается в Украине. Мы приверженцы мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - добавил он.
Тем временем стало известно, что Россия превратила Белоруссию в своеобразную "дойную корову" в топливной сфере.
В июне Кремль резко нарастил импорт бензина из Беларуси до рекордных объемов, забирая горючее, ранее шедшее в страны Центральной Азии, поскольку собственные заводы РФ страдают от дефицита из-за ударов по НПЗ.
Напомним, Кремль по-прежнему пытался втянуть Минск в войну против Украины.
Ранее Россия распространила очередной фейк о якобы украинской атаке дрона на пассажирский автобус в Брянской области, и в Генштабе ВСУ опровергли эту провокацию, назвав ее попыткой прикрыть свои преступления.